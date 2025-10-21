Альфа-Банк запустил масштабную рекламную кампанию в поддержку крупного и среднего бизнеса

Альфа-Банк запустил рекламную кампанию в поддержку крупного и среднего бизнеса, где поделился вектором ключевых направлений для поддержки в масштабах всей страны.

В их числе — крупнейшие инфраструктурные проекты и прорывные технологические решения.

«Российские компании развиваются в условиях непростых вызовов. При этом Альфа-Банку удается расти с опережением рынка и открывать новые направления для бизнеса. Лидеры рынка в стране выбирают Альфа-Банк для поддержки, и это — не просто слова. Мы поддерживаем проекты на каждом этапе — от смелой идеи до результата. Так, с нуля построили логистический хаб федерального значения, запустили инновации в нефтепереработке и проложили цифровые артерии там, где другие видели только риски. Когда масштабные вызовы встречаются с безграничными возможностями, где есть место цифровизации, лучшей экспертизе и сервису на самом высоком уровне, то появляются проекты будущего. Мы задаём Альфа-Масштаб и всегда рядом с теми, кто пишет историю», — поделился Владимир Воейков, директор крупного и среднего бизнеса Альфа-Банка.