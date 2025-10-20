Новости

Альфа-Банк запустил Нейропомощника по госзакупкам

Альфа-Банк запустил тендерного советника для предпринимателей — персональный Нейропомощник по госзакупкам, разработанный на базе технологий искусственного интеллекта. Это первый в России ИИ-советник, который помогает участникам государственных тендеров эффективно справляться с задачами любой сложности.

Нейропомощник разработан специально для предпринимателей и компаний, участвующих в системе госзакупок. Он помогает разбираться в тонкостях законодательства, подготовить необходимые документы, а также экономить время на рутинных процессах, снижая операционную нагрузку и повышая шансы на победу в тендерах.

Кроме того, пользователям открывается доступ к образовательному онлайн-курсу «Госзакупки: теория и практика», в котором эксперты делятся опытом и практическими советами. Также доступны: удобный маркетплейс торгов с расширенной системой фильтрации, умные уведомления о новых закупках по заданным параметрам и функция оценки шансов на победу с помощью прогнозных моделей на основе ИИ.

«Мы понимаем, с какими вызовами сталкивается малый бизнес при участии в госзакупках — это и отсутствие тендерного отдела, и сложная документация, и нехватка времени, и изменения в регламентах. Именно поэтому мы запустили Нейропомощника. Теперь процесс участия в закупках стал проще, прозрачнее и действительно удобнее для предпринимателей. Это еще один шаг к тому, чтобы малому бизнесу было легче работать и расти — без дополнительных трудностей и с поддержкой на каждом этапе», — отметил Денис Осин, директор малого и микробизнеса Альфа-Банка.

