Альфа-Банк — лидер факторингового рынка в сегменте малого и среднего предпринимательства

На рынке факторинга Москвы и Московской области Альфа-Банк занимает 28% от совокупного портфеля, и обслуживает клиентов из 30 отраслей экономики. Основной фокус приходится на оптовую торговлю, производство, розницу, маркетплейсы, металлургию и автобизнес.

«На протяжении семи отчетных периодов Альфа-Банк сохраняет лидерство по размеру факторингового портфеля в сегменте малого и среднего предпринимательства. В 1 полугодии 2025 года предприниматели этого сегмента получили более 102 миллиардов рублей факторингового финансирования от банка, — рассказал Павел Шишов, управляющий директор по факторингу Альфа-Банка, в ходе бизнес-ужина «Факторинг. Не как все: тренды и возможности», проведенного для клиентов среднего бизнеса в Москве.

Факторинговые решения банка позволяют компаниям МСП получать быстрый доступ к пополнению ликвидности без залога и без увеличения кредитной нагрузки, что особенно важно для компаний этого сегмента. Кроме того, многие предприниматели используют факторинг для страховки от неплатежей покупателей и гарантированного получения выручки при работе с покупателями разного масштаба.

МСП предприниматели выбирают решения Альфа-Банка благодаря их простоте и технологичности. Всё доступно онлайн на цифровой факторинговой платформе: от быстрых решений по заявке до простого доступа к оперативному получению финансирования. Сейчас более 50% заявок на факторинг рассматриваются в течение 1 часа по минимальному пакету документов и без участия аналитика.

Также на платформе реализован ряд сервисов, позволяющих упростить подготовку реестров поставок для запроса финансирования или вовсе не использовать их. Платформа развивается благодаря комментариям и предложениям клиентов, получаемых с помощью встроенного сервиса обратной связи.