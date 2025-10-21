Новости

"Глобальное утепление"
«Лучше сразу сделать дом хорошо, чем переплачивать». Артур Халиулов о тонкостях утепления
«Нужен альтернативный источник тепла». Иван Конев о классических и народных способах утеплить дом
«Коробка без утеплителя – это еще не дом». Наталья Пуховская об оценке энергоэффективности
Все материалы сюжета

Солид Банк объявил график работы в ноябрьские праздники 2025

Солид Банк сообщил об изменении режима работы офисов в ноябре в связи с праздничными днями.:

  • 01.11.2025 (суббота) – предпраздничный день, время работы сокращено на 1 час,
  • 02-04.11.2025 (воскресенье - вторник) - выходные дни,
  • с 05.11.2025 (среда) - все офисы банка, кроме офисов в городах Казань и Альметьевск, работают в стандартном режиме.

Дополнительно в связи с празднованием Дня Конституции Республики Татарстан в офисах АО "Солид Банк" в Казани и Альметьевске добавлены изменения в режим работы:

  • 05.11.2025 (вторник) - предпраздничный день, время работы сокращено на 1 час,
  • 06.11.2025 (среда) - выходной день,
  • с 07.11.2025 (четверг) - офисы в Казани и Альметьевске работают в стандартном режиме.

Банк просит учитывать информацию при планировании посещения офисов банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес