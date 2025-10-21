Солид Банк запустил детский платежный стикер

Солид Банк представил и запустил к оформлению новый платежный стикер, чтобы оплачивать покупки было еще проще. Стикер выпускается к детской карте «ДетКа», которая дает 10% кешбэк на покупки в самых популярных категориях среди детей и подростков:

• 7832 – кинотеатры,

• 5814 – предприятия быстрого питания, закусочные, буфеты,

• 5815 – цифровые товары – аудиовизуальные медиа, включая книги, фильмы и музыку,

• 7996 – парки развлечений, цирки.

Достаточно приклеить стикер к смартфону – и удобный платежный инструмент будет всегда под рукой! Оплаты проходят так же быстро, как и с картой.

Детский стикер отличается интересным и ярким дизайном – он выполнен в виде собачьей лапки.

Выпуск стикера – 950 рублей.

Чтобы получить платежную лапку, необходимо обратиться в офис банка. Банк присутствует в 17 городах России: Альметьевск, Благовещенск, Владивосток, Екатеринбург, Елизово, Ижевск, Иркутск, Казань, Красноярск, Москва, Новосибирск, Петропавловск-Камчатский, Санкт-Петербург, Тула, Уфа, Хабаровск, Якутск.