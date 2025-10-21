Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 21 октября: 11 050,7803 руб/1 г золота и 141,5100/1 г серебра

ЦБ РФ с 21 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 11 050,7803 руб.
- 1 грамм серебра - 141,5100 руб.
- 1 грамм платины - 4 295,0200 руб.
- 1 грамм палладия - 4 025,6001 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 45,9505 р. (0,41%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 3,4600 р. (2,51%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 63,5298 р. (1,46%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 75,1900 р. (1,83%).