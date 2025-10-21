Новости

Трамп предупреждает: без мира на Украине многие заплатят большую цену

Президент США Дональд Трамп предупредил, что если не удастся достичь мира между Россией и Украиной, «многие заплатят большую цену». США прилагают усилия для завершения конфликта, и Трамп отметил, что если соглашение будет достигнуто, это будет прекрасно. Однако он считает, что победа Украины в конфликте маловероятна и предложил сторонам остановиться на текущей линии фронта, передаёт РБК.

Москва заявила о готовности к переговорам по урегулированию, но с учетом своих интересов. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул необходимость коллективных гарантий безопасности для всех сторон.

На прошлой неделе Трамп провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным и личную встречу с Владимиром Зеленским. После разговора с Путиным Трамп анонсировал вторую встречу с ним в Будапеште, дата которой пока неизвестна. Встреча будет предшествовать контактам между Сергеем Лавровым и госсекретарем Марко Рубио, которые провели телефонные переговоры 20 октября и планируют встретиться 23 октября.


/ Сибирское Информационное Агентство /
