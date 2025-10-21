Новости

Вучич: альтернатива российскому газу отсутствует

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна не видит альтернативы российскому газу в условиях готовящегося запрета Евросоюза на его транзит. Сербия оказалась перед энергетическим тупиком, не имея источников, способных покрыть текущие потребности. Вучич отметил необходимость строительства нового интерконнектора, но даже с его помощью неясно, как возместить увеличение цены на газ, передаёт РБК.

Совет ЕС одобрил поэтапный отказ от импорта российского газа, включая запрет на транзит через территорию ЕС с января 2026 года. Болгария намерена остановить прокачку топлива через газопровод «Балканский поток», лишая Сербию основного маршрута поставок. Российский газ обеспечивает более 80% сербского потребления, а отказ от него обойдется Венгрии в $10 млрд.

Министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович назвала ситуацию почти безвыходной, а спикер парламента Ана Брнабич охарактеризовала решение ЕС как катастрофическое для страны. Белград рассчитывает на помощь Венгрии и компании MOL, сообщил Вучич после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Запрет импорта российского газа в ЕС касается трубопроводного и сжиженного природного газа. Еврокомиссия создала «дорожную карту» по уходу от российских энергоресурсов, включая нефть и уран.


