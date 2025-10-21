Минфин назвал лучшие способы сохранить накопления

Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев поделился рекомендациями относительно наиболее эффективных способов хранения накоплений среди населения. По мнению чиновника, лучшими инструментами для сохранения капитала являются рубли, облигации федерального займа (ОФЗ) и золото, передаёт РБК.

Рублевые депозиты и государственные облигации

Для кратковременных вложений оптимальным решением выступают рублевые банковские вклады, подчеркнул Моисеев. Они обеспечивают надежность и доходность, позволяя гражданам сохранять средства без значительных рисков. Для тех, кто планирует инвестировать деньги на долгий срок, лучшим выбором станут облигации федерального займа (ОФЗ).

Золото как инструмент долгосрочных сбережений

Алексей Моисеев также рекомендовал рассматривать золото как перспективный актив для долгосрочного хранения денег. Однако чиновник предупредил, что ежедневная торговля драгоценным металлом экономически невыгодна из-за высоких транзакционных издержек. Оптимальным периодом владения золотыми инвестициями является горизонт от года до пяти лет.

Моисеев ожидает роста интереса к золотым резервам, подчеркивая, что многие государства начали активно пополнять запасы драгоценного металла взамен американских ценных бумаг. Чиновник полагает, что такое перераспределение приведет к увеличению стоимости золота в среднесрочной перспективе.

Валюта теряет популярность

Относительно вложений в иностранную валюту Моисеев выразил сомнения в целесообразности подобного подхода. Укрепление курса российского рубля снижает привлекательность зарубежных активов, особенно учитывая низкую процентную ставку по иностранным вкладам. «Это не значит, что он дальше будет укрепляться, мы не знаем. Он может укрепляться, может нет, но тем не менее такого тренда четкого на укрепление иностранной валюты, безусловно, мы уже несколько лет не видим. С другой стороны, процентные ставки в иностранной валюте очень низкие, поэтому зачем это делать — непонятно», — добавил замминистра финансов.