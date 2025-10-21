Минфин предложил наделить президента правом регулирования в валютной сфере. Что это значит?

Минфин России подготовил проект поправок к закону «О валютном регулировании и валютном контроле», согласно которым вводится возможность регулировать отношения в валютной сфере помимо федеральных законов также указами президента, включая введение валютных ограничений в одностороннем порядке, сообщает Интерфакс.

Предлагается под валютными ограничениями понимать "установленные международными договорами и актами, составляющими право Евразийского экономического союза, или валютным законодательством РФ ограничения на валютные операции, выраженные в их прямом запрете, лимитировании объемов, количества и сроков проведения, валюты платежа, в установлении требований по получению специальных разрешений (лицензий) на их проведение, резервированию части, всей суммы или суммы, кратной всей сумме проводимой валютной операции, а также ограничения, связанные с открытием и ведением счетов на территориях РФ, и требования об обязательной продаже иностранной валюты".

Предлагаемое дополнение к закону гласит, что правовые отношения в валютной сфере могут дополнительно регулироваться указами президента Российской Федерации.

В проекте отмечается, что в случае принятия указа, определяющего валютные ограничения, именно этот документ устанавливает порядок действий, необходимых для соблюдения введённых ограничений. К таким действиям относятся определение методов и средств обеспечения соблюдения введённых мер, закрепление компетенций соответствующих органов власти и финансовых институтов, а также определение полномочий отдельных физлиц и юрлиц, участвующих в валютных операциях.

Авторы проекта отмечают, что на сегодняшний день отсутствует чёткая процедура привлечения к ответственности за несоблюдение отдельных валютных ограничений, введённых указом президента. Принятие поправок даст возможность соответствующим органам валютного контроля применять санкции за нарушение указов, изданных главой государства.

Документ пока находится на стадии разработки и обсуждение вокруг него продолжается. Остается открытым вопрос, поддержат ли данную инициативу депутаты Государственной Думы и общество в целом.

В понедельник, 20 октября, доллар резко вырос, евро снизился, юань незначительно подорожал. Центральный Банк России установил официальные курсы валют: доллар США – 81,3582 рублей, евро: – 94,3845 рублей, китайский юань – 11,3540 рублей.