США временно заморозили новые санкции против России

Сенатор Джон Тьюн объявил, что рассмотрение законопроекта о введении новых санкций против России временно прекращено. Несмотря на заявление о важности данного инструмента давления на Россию, решение принять закон пока откладывается, сообщает газета "Ведомости".

По словам лидера республиканского большинства в сенате, этот законопроект служит средством воздействия на российские власти, заставляющим их вступить в переговоры. Тем не менее, по состоянию на текущий момент принято решение поставить процесс рассмотрения документа на паузу.

Джон Тьюн подчеркнул, что руководство Республиканской партии стремится согласовывать действия с администрацией Белого дома для выработки общей стратегии дальнейшего взаимодействия с Москвой.

Ранее, 14 сентября, лидер Палаты представителей Майк Джонсон подтвердил, что Конгресс не намерен предпринимать самостоятельные шаги по новым санкциям без одобрения со стороны президента Трампа. Спикер выразил уверенность в способности Трампа успешно разрешать конфликты и призвал действовать совместно с ним в вопросах решения разногласий с Россией.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Материалы сюжета "Военная операция на Украине, 2025, последние новости":
Все материалы сюжета (730)


