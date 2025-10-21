Новости

"Глобальное утепление"
«Лучше сразу сделать дом хорошо, чем переплачивать». Артур Халиулов о тонкостях утепления
«Нужен альтернативный источник тепла». Иван Конев о классических и народных способах утеплить дом
«Коробка без утеплителя – это еще не дом». Наталья Пуховская об оценке энергоэффективности
Все материалы сюжета

Пенсии в ноябре придут раньше из-за Дня народного единства

В связи с приближающимися праздниками, посвященными Дню народного единства, график выдачи пенсионных начислений в ноябре текущего года претерпевает некоторые изменения. Депутат Государственной думы Алексей Говырин сообщил РИА Новости, что первые пенсионные выплаты начнут поступать пенсионерам уже 1 ноября.

Так как 2, 3 и 4 ноября объявлены официальными выходными днями, Социальный фонд России принял решение перенести выдачу пенсий вперед, назначив выплату на первый рабочий день месяца. Это стандартная мера, применяемая ежегодно, когда выплата выпадает на праздничные либо выходные дни.

Читайте также:

Часть россиян получит пенсии за январь заранее — в декабре
28 октября 2025
Пенсионерам-шахтерам и лётчикам добавили пенсию в октябре
28 октября 2025

Данная норма распространяется как на пенсионеров, получающих начисления через кредитные организации, так и на тех, кому пенсия доставляется на дом почтовыми службами. Средства на банковские карты поступят не позже последнего рабочего дня октября, поясняет представитель нижней палаты парламента.

Напомним, что в 2026 году пенсии  могут быть проиндексированы более чем на 7,6%, если инфляция к концу текущего года окажется выше заложенных в госбюджет 6,8%. Однако уже в начале октября рост индекса потребительских цен составлял 8–8,1%. Это означает, что скорее всего, пенсии в начале 2026 года будут проиндексированы на большую величину, чем выросла инфляция.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес