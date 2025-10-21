Пенсии в ноябре придут раньше из-за Дня народного единства

В связи с приближающимися праздниками, посвященными Дню народного единства, график выдачи пенсионных начислений в ноябре текущего года претерпевает некоторые изменения. Депутат Государственной думы Алексей Говырин сообщил РИА Новости, что первые пенсионные выплаты начнут поступать пенсионерам уже 1 ноября.

Так как 2, 3 и 4 ноября объявлены официальными выходными днями, Социальный фонд России принял решение перенести выдачу пенсий вперед, назначив выплату на первый рабочий день месяца. Это стандартная мера, применяемая ежегодно, когда выплата выпадает на праздничные либо выходные дни.

Данная норма распространяется как на пенсионеров, получающих начисления через кредитные организации, так и на тех, кому пенсия доставляется на дом почтовыми службами. Средства на банковские карты поступят не позже последнего рабочего дня октября, поясняет представитель нижней палаты парламента.

Напомним, что в 2026 году пенсии могут быть проиндексированы более чем на 7,6%, если инфляция к концу текущего года окажется выше заложенных в госбюджет 6,8%. Однако уже в начале октября рост индекса потребительских цен составлял 8–8,1%. Это означает, что скорее всего, пенсии в начале 2026 года будут проиндексированы на большую величину, чем выросла инфляция.