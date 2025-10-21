Новости

Миллер: Большие запасы газа — фундамент для мощных ЦОДов в России

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Россия может быстро развиваться в сфере искусственного интеллекта благодаря своим ресурсам. В интервью «России 24» он отметил, что у компании есть месторождения, которые будут эксплуатироваться до середины следующего века, и это обеспечивает стабильную базу для строительства центров обработки данных (ЦОД).

Господин Миллер считает, что внедрение искусственного интеллекта приведет к значительному росту потребления электроэнергии в мировых экономических центрах. «Могут ли все экономические центры ... себе это позволить? Не знаю. Может быть, нет,— сказал глава "Газпрома".— Через некоторое время они окажутся на обочине мировой экономической архитектуры».

«России это не грозит. У нас принципиально новые возможности»,— добавил предправления «Газпрома».

Алексей Миллер полагает, что газ может обеспечить стабильность генерации электроэнергии для ЦОД. Также ресурс отличает дешевизна, «что является очень немаловажным в таком капиталоемком направлении».


