Крупный производитель титана «ВСМПО-Ависма» переводит некоторых сотрудников на четырехдневку

ПАО «Корпорация «ВСМПО-Ависма» с 1 декабря планирует ввести режим неполной занятости для ограниченного числа работников. Речь идет в основном о сотрудниках, выполняющих управленческие функции и не задействованных в ключевых производственных процессах.

«Это непростое решение, однако оно позволяет нам сохранить команду и подготовиться к восстановлению рынка. Мы рассматриваем это как временную меру и в период такого режима предложим сотрудникам дополнительные возможности для профессионального обучения», – передает заявление собеседника агентство «Интерфакс».

Меры направлены на сохранение высококвалифицированного коллектива предприятия и поддержание операционной стабильности. На сегодняшний день предприятие продолжает работу в обычном режиме и продолжит выполнять все обязательства перед клиентами и партнерами.