Соискатели старше 45 лет и работодатели по-разному видят барьеры в digital

Платформа hh.ru и INET Studio выяснили, что соискатели старше 45 лет и работодатели имеют разные взгляды на барьеры при трудоустройстве в digital-сферу. Кандидаты главной проблемой считают возрастные предубеждения, в то время как работодатели указывают на сложности с освоением цифровых навыков.

Оценка работодателей

79% работодателей сообщили, что у них в команде есть сотрудники старше 45 лет, а 25% отметили, что зрелые специалисты составляют более 40% от их команды.

Говоря о специализации таких сотрудников в разрезе диджитальных профессий, чаще всего они задействованы в project- и product-менеджменте (48%), аналитике (29%) и разработке (29%). По мнению работодателей, сильные стороны возрастных специалистов – это ответственность (75%), опыт и системное мышление (58%), стрессоустойчивость (48%) и глубокая экспертиза в смежных сферах (45%). Более того, 70% опрошенных считают, что сотрудники 45+ работают также эффективно, как и более молодые коллеги, а каждый второй руководитель (56%) уверен, что у старших по возрасту специалистов равные карьерные возможности с молодежью.

«По данным опроса выяснили, что большинство работодателей видят для себя преимущества в найме возрастных специалистов в digital-сфере – так, 78% согласны, что digital-индустрии стоит быть более открытой к специалистам всех возрастов. К примеру, у нас в команде больше 10% сотрудников – старше 45 лет. Такие специалисты демонстрируют уровень ответственности и вовлечения в детали на 40% выше, чем сегмент специалистов 20+. Кроме того, они не боятся рутинных задач и менее подвержены выгоранию», – поделилась PMO INET Studio Кристина Маркина.

Однако опрошенные работодатели указали и на барьеры для найма возрастных сотрудников. Часть из них связана со сложностью в освоении цифровых навыков (49%), страхом перед новыми технологиями (46%) и ограниченными возможностями для переквалификации (35%).

Оценка соискателей

Среди опрошенных соискателей только 9% заняты в диджитал-сфере на постоянной основе, 3% – на фрилансе или проектной работе. Ещё 13% активно ищут работу в digital, а 5% уже имели такой опыт, но сейчас в отрасли не заняты.

Говоря о барьерах трудоустройства в digital-сфере, соискатели 45+ отметили собственный недостаток опыта в отрасли (34%) и высокие требования к техническим навыкам (24%), о которых говорили и работодатели. В открытых ответах респонденты отмечали, что готовы осваивать новые навыки и адаптироваться к требованиям digital-среды, однако подчеркивали, что такая возможность должна поддерживаться со стороны компаний. А главной преградой они также считают возрастные предубеждения – с ними сталкивалась почти половина соискателей (48%), особенно часто в группе 55–59 лет (58%).

Несмотря на высокий порог входа в digital-сферу, внутри компании возрастные сотрудники чувствуют себя комфортно. Более половины (57%) заявили, что не сталкиваются со снисходительным отношением на работе и не ощущают, что от них требуют больше, чем от более молодых коллег (51%). Также 62% участников опроса согласны с тем, что возрастной разрыв не мешает коммуникации.

Особенность трудоустройства специалистов 45+ в 2025 году

Конкуренция на рынке труда растет, при этом эксперты отмечают, что важна не универсальность, а конкретная польза бизнесу. В этом контексте возрастные сотрудники могут предложить свои сильные стороны – несмотря на технические ограничения специалистов, по результатам опроса, бизнес ценит их широкую экспертизу и надежность.

«Есть уже немало примеров, когда компании изменяли парадигму поиска и найма сотрудников в сторону возрастных –, постепенно российский бизнес избавляется от стереотипов. Этому способствует ситуация на рынке труда: дефицит кадров заставляет работодателей расширять границы и отказываться от самоограничительных стереотипов», – Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Однако нужны и изменения в процессе найма сотрудников 45+. Участники исследования в открытых ответах чаще всего указывали на необходимость борьбы с дискриминацией по возрасту и субъективным подходом в подборе. В числе основных проблем – автоматические фильтры при откликах, игнорирование резюме и отказы без объяснения.