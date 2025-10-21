Трамп предрек расплату за отсутствие сделки по Украине: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Трамп предрек расплату за отсутствие сделки по Украине, один из банков в РФ повысил ставки по вкладам, эксперты заявили о росте инфляции на фоне снижения ставки, а в Иркутской области готовят проект бюджета на ближайшие три года. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Заплатят все

Президент США Дональд Трамп заявил, что, если не получится заключить сделку по Украине, то многие заплатят «большую цену». «Мы находимся в процессе, стараемся заключить сделку. Если мы заключим сделку, то замечательно. Если мы не заключим сделку, то много народу заплатит большую цену», – заявил Трамп журналистам. При этом он отверг призыв создать условия для победы Киева в конфликте.

Повышение ставки

Сбер повысил ставки по вкладам на 0,5-2,1 процентного пункта в зависимости от срока. Наибольший процент предлагают на 3-месячный вклад. Также повышены ставки по более длительным срокам – от 5 месяцев до 1 года с учетом спроса со стороны россиян. Ранее о повышении ставок также заявлял ВТБ и ряд других финансовых организаций.

Инфляция против ставок

Эксперты заявили об ускорении инфляции на фоне снижения ключевой ставки. Это связано с тем, отмечают они, что во время смягчения рынка его участники склонны к риску и совершению импульсивных сделок. Также при снижении ставки зарплаты не падают, и спрос растет. Поскольку производство не успевает удовлетворить потребности, возникает дефицит и, соответственно, рост цен.

Байкал в топе

Байкал со стороны Бурятии вошел в пятерку лучших мест России для полноценного восстановления сил и здорового сна. По мнению экспертов, здесь созданы условия для глубокого релаксационного отдыха. Гостиницы предлагают разнообразные спа-программы, включающие бальнеотерапию, массажи и солевые ингаляции. Помимо отдыха, туристам доступна уникальная возможность исследовать природные достопримечательности.

Трехлетний бюджет

За ближайшую неделю в Иркутской области планируют подготовить и принять на заседании кабинет министров проект трехлетнего бюджета региона, который до конца октября направят в заксобрание. «Готовим позицию правительства на ноябрьскую сессию по оптимизации расходов бюджета 2025 года», – отметил губернатор Игорь Кобзев. Работа выстроена по двум ключевым направлениям: формирование мероприятий, направленных на повышение доходной части бюджета, и анализ расходной части.