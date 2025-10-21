Правительство продлило возможность стабилизации цен на товары

Правительство России продлило возможность заключения соглашений о стабилизации цен на товары в розничной торговле. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, новый срок действия механизма установлен до 31 декабря 2029 года включительно. Об этом пишет газета «Известия».

Решение направлено на поддержание стабильности на потребительском рынке и улучшение ценовой ситуации. Ранее срок действия нормы, регулирующей заключение соглашений о стабилизации цен, истекал в мае 2026 года.

По данным Федеральной антимонопольной службы на октябрь 2025 года, подобные соглашения заключены в 71 российском регионе. В них участвуют 14 546 хозяйствующих субъектов, включая 14 100 организаций торговли, 100 аптечных сетей и три АЗС. За минувшие полгода количество регионов, использующих этот механизм, выросло на 20.