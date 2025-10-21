Новости

Авария с участием машины скорой произошла в Саянске: пострадали три человека

В городе Саянске Иркутской области случилось ДТП с участием машины скорой медицинской помощи. Во время инцидента пострадали три человека.

Фото: Госавтоинспекция Иркутской области

По данным региональной Госавтоинспекции, дорожный инцидент случился на перекрестке улиц Советская и Ленина. 41-летняя женщина за рулем Mitsubishi Dion не предоставила преимущество и врезалась в скорую помощь со включенными маяками и звуковой сиреной. После удара минивэн отбросило на металлическое ограждение.

«В результате ДТП в медучреждение госпитализированы водитель и пассажир иномарки. Водителю скорой медицинской помощи, который в момент столкновения находился в салоне один, оказана разовая помощь врачей», – отметили в Госавтоинспекции.

По факту аварии организована проверка.


