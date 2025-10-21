Новости

Минстрой предложил массовый переход на электронные квитанции ЖКХ через Госуслуги

Минстрой России подготовил законопроект о массовом переходе на электронные квитанции за коммунальные услуги. Документы будут размещаться одновременно в ГИС ЖКХ и на портале «Госуслуги», что будет считаться надлежащей доставкой наравне с бумажными носителями. Об этом пишет газета «Известия».

«Предоставление платежных документов в электронной форме указанным способом будет считаться надлежащей доставкой платежного документа потребителю, так же как его доставка на бумажном носителе», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Переход на цифровые квитанции будет осуществляться поэтапно по инициативе организаций ЖКХ и при наличии согласия потребителей. Для получения электронных платежек гражданам потребуется регистрация в ЕСИА и выражение согласия на получение такой информации.


