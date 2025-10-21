Центр консервации и реставрации книг появится в Иркутской области

В Иркутской области появится Региональный центр консервации и реставрации библиотечных фондов. Он будет работать на базе библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского.

«Работа Центра позволит значительно повысить уровень сохранности библиотечных фондов. Объем реставрируемых документов увеличится в четыре раза. Ежегодно мероприятия по консервации будут проводить для 1100 единиц хранения. Это вдвое превышает текущие показатели. На фазовое хранение в год будут переводить до 3500 единиц хранения. Это в 10 раз больше, чем сейчас», – рассказали в минкульте Приангарья.

Для создания центра в библиотеке проведен капремонт помещений. Переоборудована часть рабочих зон, подведены дополнительные коммуникации, обеспечены необходимые условия для хранения и обработки документов. Скоро начнется установка современного оборудования: широкоформатного плоттера, вакуумных столов, резаков и другого.

В организации будет работать восемь сотрудников: все они прошли дополнительное профессиональное обучение в Москве.

Открытие центра состоится 31 октября.