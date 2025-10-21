Объем ипотечных кредитов в России достиг рекордных 19,7 трлн рублей

Общий объем ипотечных кредитов россиян к сентябрю 2025 года достиг рекордных 19,7 трлн рублей, увеличившись на 500 млрд с начала года. В августе банки одобрили вдвое больше ипотечных кредитов по сравнению с началом года, а объем выданных в этом месяце ипотечных ссуд составил 392 млрд рублей. Об этом пишет газета «Известия».

«Например, даже после некоторого снижения с 1 августа размер возмещения банкам по программам «Семейной ипотеки», «Дальневосточной и Арктической ипотеки» остается повышенным. Также в этом году мы трижды снижали макропруденциальные надбавки по новым ипотечным кредитам», – пояснили в пресс-службе ЦБ.

Клиенты активно оформляют стандартную ипотеку без господдержки на фоне ожиданий снижения ставок с расчетом на рефинансирование. Доля рыночной ипотеки в выдаче составила 10% в июле против менее 1% в начале года, при этом 90% заемщиков выбирали кредиты на покупку строящегося жилья.