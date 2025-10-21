Скончался бывший министр спорта Иркутской области Павел Богатырев

После тяжелой и продолжительной болезни скончался Павел Богатырев, занимавший пост министра спорта Иркутской области. Вся его жизнь была неразрывно связана со спортом – он начинал карьеру как спортсмен, став мастером спорта СССР международного класса по легкой атлетике.

«Павел Александрович посвятил развитию спорта в регионе более 45 лет, пройдя путь от спортсмена до руководителя областного министерства. На государственной службе он работал с 2010 года, а с марта 2022 года занимал должность министра спорта Иркутской области», – пишет губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

За время работы на посту главы министерства Богатырев также занимался популяризацией физической культуры и спорта среди населения Приангарья.