Вьетнамец пытался ввезти в Иркутск нелегальных медуз

Иностранных гражданин, прилетевший в Иркутск из вьетнамского города Ханоя, пытался ввести в Приангарье нелегальное мясо медуз. Подозрительные груз заметили таможенники.

Фото: Сибирское таможенное управление

Морепродукты весом 5 килограммов были без документов и заводской упаковки. Объемный пенопластовый короб увидели при прохождении «зеленого коридора». Мужчина пояснил, что привез продукты для личного пользования.

«В целях предотвращения возможного распространения инфекций, представляющих угрозу для человека и животных, продукты изъяты и переданы представителю авиакомпании для вывоза обратным рейсом с таможенной территории ЕАЭС», – пояснили в Сибирском таможенном управлении.

Нарушителя привлекли к административной ответственности, назначив штраф. Специалисты пояснили, что физические лица в соответствии с законодательством могут ввозить до 5 килограммов продуктов в заводской упаковке. Ввоз сырой продукции животного происхождения авиапассажирами на территорию ЕАЭС запрещен.