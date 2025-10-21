Сбер пригласил на работу победителей международной студенческой олимпиады по программированию

В Технохабе Сбера в Санкт-Петербурге торжественно встретили победителей ICPC — крупнейшей в мире олимпиады по программированию с участием более чем 120 стран. В этом году чемпионами ICPC стали студенты СПбГУ Максим Туревский, Леонид Данилевич и Фёдор Ушаков, которых подготовили тренеры Иван Казменко и Александр Савченко.

Чемпионов поздравил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. Он вручил им умные колонки SberBoom и предложил работу в Сбере. Ребят пригласили в IT-команду блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес», которая, например, разрабатывает мультиагентные системы на базе GigaChat в рамках GenAI-трансформации банка.

«Победа в ICPC впечатляет — мы поздравляем чемпионов и их тренеров с этим колоссальным достижением! И, конечно, приглашаем ребят в нашу команду, ведь задачи, которые сейчас решает Сбер, очень сложны, невероятно интересны и требуют специалистов высочайшего уровня. Мы работаем на передовых рубежах науки и технологии искусственного интеллекта, делаем продукты, которые трансформируют работу малых предприятий и корпораций: автономизируют бизнес-процессы, повышают эффективность, берут на себя рутину и высвобождают время сотрудников для самых важных задач. У ребят есть три года на размышления — именно столько будет действовать оффер, — так что мы их не торопим и будем очень рады видеть в Сбере!», — Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка.

«На соревновании было 12 задач. Мы решили 11, и последнюю выполнили за несколько минут до конца. Благодаря этому мы смогли победить. У нас было много сильных соперников — MIT (Массачусетский технологический институт), вузы из Японии, Китая, в том числе Университет Цинхуа. Очень рады своим результатам», — Максим Туревский, Санкт-Петербургский государственный университет.