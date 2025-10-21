Новости

"Глобальное утепление"
«Лучше сразу сделать дом хорошо, чем переплачивать». Артур Халиулов о тонкостях утепления
«Нужен альтернативный источник тепла». Иван Конев о классических и народных способах утеплить дом
«Коробка без утеплителя – это еще не дом». Наталья Пуховская об оценке энергоэффективности
Все материалы сюжета

ИрНИТУ впервые изготовил отечественные детали для пищевого производства

Конструкторско-технологическое бюро ИрНИТУ выполнило реверс-инжиниринг узлов и элементов оборудования, разработало техдокументацию, изготовило детали для одной из компаний, занимающейся розливом минеральной воды. С пищевым производством вуз сотрудничает впервые.

<p>Фото: пресс-служба ИрНИТУ</p>

Фото: пресс-служба ИрНИТУ

Работы провели для создания опытной партии отечественных деталей и узлов для оборудования, необходимого для бесперебойного выпуска питьевой бутилированной байкальской воды, нанесения этикеток на продукцию.

«Инженеры определили геометрические параметры, материал и конструкцию проектируемых элементов, разработали необходимую документацию, изготовили прототипы и опытные партии. В числе изделий – узлы редуктора, валы, множество датчиков и втулок», – пояснили в ИрНИТУ.

Вуз планируется продолжить сотрудничество с компанией.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес