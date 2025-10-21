Миллионы школьников из разных стран прошли «Урок цифры» об ИИ-агентах

2,886 млн школьников из России и других стран стали участниками «Урока цифры» по теме «ИИ-агенты», разработанного Благотворительным фондом «Вклад в будущее» при поддержке Сбера и GigaChat. Кроме того, сотрудники банка провели 2 тыс. открытых уроков по этой теме в различных регионах страны с 22 сентября по 12 октября 2025 года.

По числу школьников-участников лидировали Белгородская и Оренбургская области, Чеченская Республика, Республика Карелия, Омская, Свердловская, Челябинская, Магаданская и Курская области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ.

7 октября состоялся федеральный «Урок цифры», который провёл вице-президент, директор Департамента развития искусственного интеллекта и машинного обучения Сбербанка Максим Ерёменко. Он рассказал, как искусственный интеллект меняет облик целых отраслей и повседневную жизнь.

«Цифровые компетенции становятся ключевым навыком для будущего поколения, а раннее знакомство с технологиями открывает перед детьми широкие возможности для профессионального роста. Увеличение числа участников проекта «Урок цифры» демонстрирует правильную траекторию развития образовательной системы. Когда миллионы школьников получают доступ к знаниям о передовых технологиях, это создаёт прочный фундамент для развития цифровой экономики и появления новых IT-специалистов, способных решать самые сложные задачи будущего», — Пётр Положевец, исполнительный директор Благотворительного фонда «Вклад в будущее».

«ИИ-агенты — это не просто технологии, а помощники, которые активно применяются в различных отраслях: медицине, образовании, промышленности. Важно, чтобы подрастающее поколение понимало, как эти технологии устроены и как с их помощью решать различные задачи. Наш совместный с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» «Урок цифры» по теме «ИИ-агенты» охватил около 3 миллионов школьников — это отличный результат. Уверен, что в будущем часть ребят, прошедших этот урок, свяжут свою профессиональную жизнь с развитием ИИ-отрасли», — Сергей Плуготаренко, генеральный директор АНО «Цифровая экономика».