Сбербанк повысил ставки по вкладам до 16% годовых

С 21 октября Сбербанк увеличил ставки по своим вкладам, делая особенно привлекательным открытие вкладов сроком на три месяца. Согласно заявлению пресс-службы банка, максимальные ставки теперь составляют 16% годовых для большинства клиентов, достигая 16,2% для привилегированных категорий пользователей («СберПервый»), сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу банка.

Помимо краткосрочных предложений, отмечается повышение интереса среди клиентов к более продолжительным срокам вложений. Банк ответил на этот тренд увеличением доходности депозитов на период от пяти месяцев до одного года, подняв ставки на величину от 1 до 2,1 процентного пункта.

Отметим, что рост ставок произошел на фоне снижения ключевой ставки Банком России, который уменьшил её значение с 18 до 17% на заседании в сентябре.

Сбербанк стал не первым банком, который пошёл на повышение. По оценкам маркетингового агентства Marcs, в октябре некоторые российские банки, вопреки общей тенденции к снижению процентных ставок, начали повышать проценты по своим вкладам. Так, «Яндекс банк» увеличил процент по вкладу на 3 месяца на 1,5 процентного пункта до 16% годовых. О повышении процентов по вкладам на 0,2–0,8 п.п. объявил «Московский кредитный банк»: максимальная процентная ставка по депозитам в нём выросла до 15,7% годовых. В банке ВТБ максимальная ставка по вкладам от 6 до 18 месяцев выросла до 15% годовых, а по вкладам на 3 месяца для подписчиков премиальных услуг — до 16% годовых.

«Скорее всего, такая активность некоторых банков в повышении процентов по вкладам может быть связана с ожиданиями паузы в снижении ключевой ставки ЦБ РФ», — считают эксперты. Кроме того, повышение ставок по вкладам и накопительным счетам может быть связано в большей степени с высокой конкуренцией и борьбой за клиента. Также, возможно, оно обусловлено ожидаемым внедрением услуги мультибанкинга, когда клиент сможет легко управлять своими счетами в разных банках через единое мобильное приложение.