Захарова раскритиковала западные СМИ за ложные слухи о встрече Лаврова и Рубио

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова раскритиковала сообщения американских изданий CNN и Reuters относительно переговоров главы российского дипломатического ведомства Сергея Лаврова и американского сенатора Марко Рубио. Она назвала подобные публикации инфобалаганом, сообщает РБК.

По словам Захаровой, некоторые издания распространяют непроверенную информацию, создавая искусственное обсуждение несуществующих встреч. Сам факт задержки встречи между двумя официальными лицами также вызывает сомнения, поскольку сама встреча официально не анонсировалась.

Ранее источник CNN передал информацию о возможной задержке встречи Лаврова и Рубио, назначенной на октябрь текущего года. Представитель МИД Сергей Рябков уточнил, что никаких официальных соглашений о конкретной дате встречи пока не заключено.

На прошлой неделе Трамп провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным и личную встречу с Владимиром Зеленским. После разговора с Путиным Трамп анонсировал вторую встречу с ним в Будапеште, дата которой пока неизвестна. Встреча будет предшествовать контактам между Сергеем Лавровым и госсекретарем Марко Рубио.