Стоимость студии в Иркутске превышает цену комнаты почти в три раза

Эксперты цифровой платформы «Циан» зафиксировали значительный ценовой разрыв между комнатами и студиями на вторичном рынке жилья. Покупка комнаты в среднем по анализируемым городам обходится в 2,5 раза дешевле приобретения студии, причем этот разрыв продолжает увеличиваться.

За последний год студии подорожали на 8,7%, тогда как стоимость комнат выросла лишь на 4,3%. Наибольшая разница в ценах наблюдается в Пензе, где студия дороже комнаты почти в 4 раза, и в Ульяновске – в 3,5 раза.

В сибирских городах ценовой разрыв также остается значительным: в Красноярске студия дороже комнаты в 3,2 раза, в Иркутске – в 2,8 раза, в Новосибирске – в 2,7 раза. Минимальный разрыв зафиксирован в Кемерове, Москве и Владивостоке, где цены отличаются менее чем в два раза.

«Интерес к покупке комнат на 5% ниже, чем в 2024 г. Объем предложения такого формата жилья, как и его популярность, с каждым годом уменьшается – связано это и с программами по расселению коммуналок, и с тем, что комнаты часто выкупают несколькими лотами, формируя полноценную квартиру, – комментирует Елена Бобровская, ведущий аналитик «Циана» – Снижение спроса в сегменте ограничивает рост стоимости, поэтому на рынке сохраняется ценовая стагнация».