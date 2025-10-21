Новости

"Глобальное утепление"
«Лучше сразу сделать дом хорошо, чем переплачивать». Артур Халиулов о тонкостях утепления
«Нужен альтернативный источник тепла». Иван Конев о классических и народных способах утеплить дом
«Коробка без утеплителя – это еще не дом». Наталья Пуховская об оценке энергоэффективности
Все материалы сюжета

Украина и Европа поддержали инициативу Трампа о замораживании конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры поддержали инициативу американского президента Дональда Трампа о замораживании конфликта путем прекращения огня. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте президента Финляндии в преддверии встречи «коалиции желающих», передаёт РБК.

В совместном обращении указывается, что сторонники мира единодушны в желании установить справедливый и устойчивый мир, которого заслуживают жители Украины. Лидеры решительно поддерживают призыв Трампа остановить боевые действия немедленно, обозначив текущую линию фронта стартовой позицией будущих мирных переговоров.

Читайте также:

Лавров раскрыл причины резкого поворота США к идее перемирия
27 октября 2025
Трамп выдвинул условие для нового раунда переговоров с Путиным
26 октября 2025

Кроме того, авторы заявления подчёркивают особую роль Украины в достижении устойчивого мира и выражают уверенность, что страна готова вести переговоры добросовестно. Отмечается, что Россия, напротив, предпочитает стратегию проволочек и уклонения от конструктивного диалога. Поэтому союзники обязуются продолжать оказывать экономическое и военное давление на Россию до момента заключения соглашения о мире.

Документ подписали ключевые фигуры европейских государств и организаций: Владимир Зеленский, Кир Стармер, Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон, Джорджа Мелони, Дональд Туск, Йонас Гар Стёре, Александр Стубб, Метте Фредриксен, Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта.

Ранее президент США предупредил, что если не удастся достичь мира между Россией и Украиной, «многие заплатят большую цену». Он считает, что победа Украины в конфликте маловероятна и предложил сторонам остановиться на текущей линии фронта.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Военная операция на Украине, 2025, последние новости":
Все материалы сюжета (730)


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес