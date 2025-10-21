Украина и Европа поддержали инициативу Трампа о замораживании конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры поддержали инициативу американского президента Дональда Трампа о замораживании конфликта путем прекращения огня. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте президента Финляндии в преддверии встречи «коалиции желающих», передаёт РБК.

В совместном обращении указывается, что сторонники мира единодушны в желании установить справедливый и устойчивый мир, которого заслуживают жители Украины. Лидеры решительно поддерживают призыв Трампа остановить боевые действия немедленно, обозначив текущую линию фронта стартовой позицией будущих мирных переговоров.

Кроме того, авторы заявления подчёркивают особую роль Украины в достижении устойчивого мира и выражают уверенность, что страна готова вести переговоры добросовестно. Отмечается, что Россия, напротив, предпочитает стратегию проволочек и уклонения от конструктивного диалога. Поэтому союзники обязуются продолжать оказывать экономическое и военное давление на Россию до момента заключения соглашения о мире.

Документ подписали ключевые фигуры европейских государств и организаций: Владимир Зеленский, Кир Стармер, Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон, Джорджа Мелони, Дональд Туск, Йонас Гар Стёре, Александр Стубб, Метте Фредриксен, Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта.

Ранее президент США предупредил, что если не удастся достичь мира между Россией и Украиной, «многие заплатят большую цену». Он считает, что победа Украины в конфликте маловероятна и предложил сторонам остановиться на текущей линии фронта.