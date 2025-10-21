Почему Сбербанк вдруг повысил ставки по вкладам?

С 21 октября Сбербанк поднял ставки по вкладам до 16–16,2% годовых в зависимости от уровня обслуживания. Наименее выгодны трехмесячные депозиты, доходность которых выросла на 0,5 п.п., по вкладам сроком до года прибавка достигает 2,1 п.п. Банк объясняет решение повышенным спросом на долгосрочные накопления и стремлением дать клиентам возможность зафиксировать доходность выше инфляции.

– Повышение ставок крупнейшего банка отражает обострение конкуренции за «короткие» деньги на фоне высокой ключевой ставки и дефицита ликвидности в банковской системе, – считает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. – По данным ЦБ, доля вкладов до 180 дней за год выросла с 17% до почти 30%, а общий объем краткосрочных депозитов достиг 16 трлн руб. Банки вынуждены повышать доходность, чтобы удержать средства населения и компенсировать рост фондирования.

Решение Сбера показывает, что финансовый сектор пока не готов к смягчению монетарных условий. Ставки по розничным вкладам близки к ключевой, что сигнализирует о сохраняющемся давлении со стороны инфляционных ожиданий. По данным Росстата, инфляция с начала года превысила 4,8%, год к году около 8%, а базовая динамика остается устойчивой. Минфин при этом ускорил расходы — за девять месяцев исполнение бюджета превысило 80% от плана.

– В этих условиях Банк России, вероятнее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 17% годовых на заседании 24 октября. Основания для ее снижения в целом есть, но инфляция все еще держится выше цели, бюджетный импульс остается сильным, а внутренние цены на топливо бьют рекорды. Возможность умеренного снижения ставки может появиться в декабре при замедлении роста цен и стабилизации инфляционных ожиданий населения и бизнеса, – резюмирует Владимир Чернов.