Сбербанк повысил ставки по вкладам

С 21 октября 2025 года Сбер увеличивает ставки по вкладам. Выгоднее всего открыть вклад на 3 месяца: здесь ставки наиболее высоки, и банк добавил к ним ещё 0,5 процентных пункта.

Теперь максимальная ставка по вкладу в Сбере на «новые деньги» или с учётом надбавок для большинства клиентов составит 16% годовых, для клиентов уровня СберПремьер – 16,1%, СберПервый – 16,2%.

Также Сбер отметил растущий спрос на более долгосрочные накопления и, учитывая этот тренд, повысил ставки на более длительных сроках – от 5 месяцев до 1 года. Рост составил от 1 до 2,1 процентных пункта, что сделает такие вклады более привлекательными для клиентов, которые планируют долгосрочные накопления.

«Приятно сообщать клиентам хорошие новости. Наши ставки по вкладам выросли, так что сейчас хорошее время начать копить с опережением инфляции. Почти 14 миллионов россиян уже открыли вклады в Сбербанке и приумножают свои накопления вместе с банком», – Сергей Широков, директор департамента «Занять и сберегать» Сбербанка.