Мария Василькова: «Мастер-планы – это эффективный инструмент развития территорий» (видео)

«Сегодня одним из ключевых критериев инвестиционной привлекательности территории становится доступность кадров. Те регионы, которые смогут обеспечить их подготовку и сохранение, выиграют в гонке за реализацию проектов», – убеждена Мария Васильевна. Эффективным инструментом для этого, по ее мнению, могут быть мастер-планы территорий.

– Мы ведем большую системную работу по национальному проекту “Новые материалы и химия”. И мы понимаем, что достижения целей, которые у нас определены нацпроектами технологического лидерства невозможно без создания новых производств. Производство - это рабочие места и налоги. Но параллельно должно происходить и развитие территории, и подготовка, привлечение кадров, – отметила Мария Василькова.

В этом контексте Усолье-Сибирское выступает как модельная площадка. Корпорация Росатом убирает накопленный вред Усольехимпрома, здесь же развивается Федеральный центр химии – город превращается в одну из самых инвестиционно-привлекательных площадок. А мастер-план, который разрабатывается для города, станет инструментом стратегического планирования, увязывая все слои жизни, - обеспечение необходимой инфраструктурой, мощностями, дорожной сетью, объектами социального назначения, жильем.

– Это все основополагающие вещи, без которых территория не может развиваться. Мы должны не столько удерживать молодых талантливых специалистов, сколько привлекать, чтобы они были готовы работать, приезжать и заниматься развитием территории, – подчеркнула Мария Василькова.