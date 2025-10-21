Новости

S7 Airlines переходит на зимнее расписание: частота полетов из Иркутска вырастет

Авиакомпания S7 Airlines переходит на зимнее расписание полетов на период с 26 октября 2025 года по 28 марта 2026 года. Из Иркутска будет доступно 23 направления. Частота полетов по ряду из них увеличится. Появятся и новые маршруты.

В частности, расширяется полетная программа в Таиланд – из Иркутска в Бангкок количество рейсов вырастет до 19 в неделю.

Будут возобновлены регулярные рейсы из Иркутска на популярные курорты Таиланда и Китая – на Пхукет и в Гуанчжоу. В расписании появится и новое направление – из Иркутска в узбекский Андижан.

Внутреннюю маршрутную сеть также расширят. Увеличится частота полетов из Новосибирска в Иркутск.


