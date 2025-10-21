Новости

"Глобальное утепление"
«Лучше сразу сделать дом хорошо, чем переплачивать». Артур Халиулов о тонкостях утепления
«Нужен альтернативный источник тепла». Иван Конев о классических и народных способах утеплить дом
«Коробка без утеплителя – это еще не дом». Наталья Пуховская об оценке энергоэффективности
Все материалы сюжета

Иркутская сеть АЗС ограничила продажу бензина физическим лицам

Иркутская сеть автозаправочных станций БРК с 21 октября ограничила продажу бензина. Теперь физлица могут приобрести до 20 литров в одни руки. С чем это связано, SIA.RU рассказали в маркетинговом отделе компании.

«Ограничения введены только по АИ-92. Они связаны с тем, что заводы-производители не отгрузили вовремя топливо», – пояснили агентству.

В настоящее время ведутся переговоры с целью урегулировать ситуацию. Известно, что ограничения распространяются только на физических лиц: основные договоры, связанные с больницами и другими соцучреждениями, исполняются в полном объеме – они в приоритете.

Информацию по срокам, когда лимиты будут сняты, в компании пока не уточняют.

Читайте также:

Иркутская область обеспечена топливом на 20 дней – власти
28 октября 2025
После пика цены на бензин пошли вниз
28 октября 2025

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес