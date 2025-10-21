Новости

Власти назвали причины дефицита бензина в Иркутской области

Власти Иркутской области прокомментировали ситуацию с дефицитом бензина в регионе. Они рассказали о конкретных причинах, почему он возник.

По данным кабмина Приангарья, нехватка топлива связана с системным дисбалансом между возможностями нефтеперерабатывающих заводов и растущим спросом на АИ-92 и АИ-95. В качестве еще одного фактора указываются возросшие оптовые цены на бензин.

«Минэнерго РФ мониторит ситуацию по всей стране. Готовим в ведомство письмо с предложениями об увеличении объемов отгрузки топлива на региональные заправочные станции Иркутской области», – отметил первый заместитель губернатора Приангарья Роман Колесов.

Напомним, одна из крупных сетей в Иркутской области сегодня ограничила продажу одного из видов топлива для физлиц до 20 литров в одни руки.


