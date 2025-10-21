Новости

Двухлетний капремонт Центральной городской библиотеки завершился в Братске

В Братске завершился капитальный ремонт Центральной городской библиотеки имени Иннокентия Черемных. Объем финансирования составил более 45 млн рублей.

<p>Фото: пресс-служба правительства Иркутской области</p>

«Двухэтажное здание было построено в 1976 году и требовало обновления. В 2023 году начали ремонт по госпрограмме «Развитие культуры», объем финансирования составил более 45 млн руб. И вот теперь эта библиотека – современное красивое пространство площадью более 2 тыс. кв. м.», – отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

На объекте выполнен полный комплекс ремонт, включая отделку помещений и фасадов, монтаж дверных блоков и оконных проемов, укладку напольных покрытий. Также установлены системы электроснабжения, связи, охранной сигнализации и подъемно-транспортных устройств.

Аналогичные работы завершат в 2025 году в библиотеках Шелехова, Усть-Илимска, Киренска, а также в ряде поселков.


/ Сибирское Информационное Агентство /
