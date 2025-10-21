«Гору Соболиную» на Байкале признали лучшим семейным горнолыжным комплексом

В Москве в рамках Форума туристических территорий наградили победителей ежегодной премии горнолыжной индустрии России SKI BUSINESS AWARDS-2025. Первое место в номинации «Лучший семейный горнолыжный комплекс» заняла «Гора Соболиная», расположенная в городе Байкальске Иркутской области.
«"Гора Соболиная" – ключевая точка притяжения зимнего туризма в городе Байкальске. Руководство курорта уделяет пристальное внимание обновлению инфраструктуры. Так, в марте этого года на территории горнолыжного комплекса открылась кресельная канатная дорога длиною более километра с пропускной способностью порядка 2 тысяч человек в час. Дорога включает в себя 84 шестиместных кресла, оборудованных ветрозащитным экраном. Ее запуск позволил сократить время подъема до семи минут», – прокомментировала руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова.
Читайте также:
Она также подчеркнула, что конкурентоспособным на рынке курорту позволяет быть устойчивый подход к развитию туристической инфраструктуры. «Гора Соболиная» является бренд-образом Байкальска, который делает город узнаваемым. Победа является признанием вклада представителей организации в развитие отрасли.