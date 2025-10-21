Новости

"Глобальное утепление"
«Лучше сразу сделать дом хорошо, чем переплачивать». Артур Халиулов о тонкостях утепления
«Нужен альтернативный источник тепла». Иван Конев о классических и народных способах утеплить дом
«Коробка без утеплителя – это еще не дом». Наталья Пуховская об оценке энергоэффективности
Все материалы сюжета

«Гору Соболиную» на Байкале признали лучшим семейным горнолыжным комплексом

В Москве в рамках Форума туристических территорий наградили победителей ежегодной премии горнолыжной индустрии России SKI BUSINESS AWARDS-2025. Первое место в номинации «Лучший семейный горнолыжный комплекс» заняла «Гора Соболиная», расположенная в городе Байкальске Иркутской области.

<p>Фото: пресс-служба правительства Иркутской области</p>

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

«"Гора Соболиная" – ключевая точка притяжения зимнего туризма в городе Байкальске. Руководство курорта уделяет пристальное внимание обновлению инфраструктуры. Так, в марте этого года на территории горнолыжного комплекса открылась кресельная канатная дорога длиною более километра с пропускной способностью порядка 2 тысяч человек в час. Дорога включает в себя 84 шестиместных кресла, оборудованных ветрозащитным экраном. Ее запуск позволил сократить время подъема до семи минут», – прокомментировала руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова.

Читайте также:

Майя Ломидзе: Нынешний год стал по-настоящему успешным для туротрасли
28 октября 2025
Авиакомпании ставят на регионы
28 октября 2025

Она также подчеркнула, что конкурентоспособным на рынке курорту позволяет быть устойчивый подход к развитию туристической инфраструктуры. «Гора Соболиная» является бренд-образом Байкальска, который делает город узнаваемым. Победа является признанием вклада представителей организации в развитие отрасли.

Премия SKI BUSINESS AWARDS была учреждена в 2018 году для поощрения наиболее активных и заслуженных участников горнолыжной индустрии, укрепления престижа и социальной значимости отрасли. В 2025 году в ее рамках победа присуждалась по 50 номинациям, оценивался не только вклад организаций и горнолыжных комплексов в целом, но и персональная роль специалистов и руководителей, а также роль производителей оборудования и инвентаря, важных для развития как горнолыжных сервисов, так и отрасли в целом.

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес