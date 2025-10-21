Семейная ипотека изменится: Минфин введёт дифференцированные проценты по числу детей

Минфин РФ работает над изменениями условий семейной ипотеки, предполагающими дифференциацию процентной ставки по ней в зависимости от количества детей у заемщика.

– Внимание к этой инициативе на высоком уровне исполнительной власти может говорить, что она будет реализована на практике, – предупреждает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global. – Напомним, что дифференцированная процентная ставка по семейной ипотеке предполагает, что после рождения первого ребенка заемщик сможет взять кредит не под 6% годовых, как сегодня, а под 10–12% годовых, после рождения второго (или если в семье первыми родившимися детьми оказались близнецы) – под действующие 6% годовых, а после рождения третьего ребенка и последующих – под 4% годовых.

На наш взгляд, об изменении условий этих займов власти задумались в связи со снижением объема их выдачи в сентябре. Скорее всего, это связано с тем, что первоначальный взнос по семейной ипотеке высокий, жилье в новостройках за последний год сильно подорожало, а сумма кредита ограничена.

Так что для семей с тремя и более детьми, где, как правило, работает только отец, обслуживание даже кредита под 6% годовых является тяжелым бременем или даже вообще недоступно. Поэтому вполне логично, что для многодетных семей процентная ставка по семейной ипотеке может быть снижена на 2 процентных пункта.

Хотя семьи с одним ребенком наверняка станут меньше участвовать в этой программе, в 2026–2027 году у них будет возможность взять рыночную ипотеку под те же самые 10–12% годовых, но при меньших ограничениях и требованиях к заемщику.

Дифференцированная ставка по семейной позволит поддержать семьи, нуждающиеся в доступном жилье, строительную отрасль и банковский сектор (особенно в регионах). Увеличение спроса должно положительно повлиять на демографические процессы в стране, и, возможно, способствовать продлению программы семейной ипотеки после 2030 года.