"Глобальное утепление"
«Лучше сразу сделать дом хорошо, чем переплачивать». Артур Халиулов о тонкостях утепления
«Нужен альтернативный источник тепла». Иван Конев о классических и народных способах утеплить дом
«Коробка без утеплителя – это еще не дом». Наталья Пуховская об оценке энергоэффективности
11-километровый объезд села Шерагул начнут строить в ноябре в Иркутской области

В ноябре 2025 года в Иркутской области начнется строительство объезда села Шерагул, где водители часами стоят на железнодорожном переезде в ожидании возможности его пересечь: это создает проблемы и для водителей, и для местных жителей, страдающих от транзитного транспорта. Работы проведет АО «Труд».

«Будет создана четырехполосная автомобильная дорога общей протяженностью 11,2 км с разворотными петлями, надземным пешеходным переходом, освещением и остановочными пунктами. Ее главным элементом станет путепровод над Транссибирской железной дорогой. Он позволит убрать железнодорожный переезд, где автомобилисты могут часами ждать возможности проехать», – рассказал губернатор Игорь Кобзев.

Полностью завершить строительство объезда планируется в 2027 году. Реализовывать проект будут в три этапа. В рамках первого на участке федеральной трассы Р-255 «Сибирь» с 1508-го по 1519-й км Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск компания-подрядчик построит участок длиной 4,2 км.

Обход позволит вывести транзитный транспорт из села Шерагул и существенно снизить нагрузку на его центральную улицу, ликвидировать последнее одноуровневое пересечение федеральной трассы «Сибирь» с Восточно-Сибирской железной дорогой в Приангарье, сократить время в пути из Красноярска в Иркутск на два часа.


<p>Фото: пресс-служба правительства Иркутской области</p> <p>Фото: пресс-служба правительства Иркутской области</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
