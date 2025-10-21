Саммит Путин-Трамп оказался под вопросом

Встреча лидеров России и США может сорваться из-за разногласий по украинскому кризису. По данным западных дипломатов, позиция Кремля относительно невозможности быстрого прекращения боевых действий на территории Украины вызвала недовольство американской стороны. Агентство Reuters сообщает, что Россия настаивала на определенных условиях перед переговорами, которые Вашингтон счел неприемлемыми. Один из информированных источников выразил мнение, что представители обеих стран сомневаются в целесообразности предстоящего мероприятия, передаёт РБК.

Однако официального отказа от организации встречи пока не последовало. Саммит продолжает рассматриваться сторонами, несмотря на возникшие проблемы. Вопрос о встрече двух президентов остается открытым, и ситуация продолжает оставаться неопределенной.

Ранее источник CNN передал информацию о возможной задержке встречи Лаврова и Рубио, назначенной на октябрь текущего года. Представитель МИД Сергей Рябков уточнил, что никаких официальных соглашений о конкретной дате встречи пока не заключено. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова раскритиковала сообщения CNN и Reuters, назвав их инфобалаганом. По словам Захаровой, некоторые издания распространяют непроверенную информацию, создавая искусственное обсуждение несуществующих встреч. Сам факт задержки встречи между двумя официальными лицами также вызывает сомнения, поскольку сама встреча официально не анонсировалась.

На прошлой неделе Трамп провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным и личную встречу с Владимиром Зеленским. После разговора с Путиным Трамп анонсировал вторую встречу с ним в Будапеште, дата которой пока неизвестна.