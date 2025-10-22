Первый штраф за рекламу в Instagram* получил юрист из Краснодара

Краснодарская юрист-блогер Евгения Тутушкина получила административный штраф в размере 30 тысяч рублей за публикацию рекламной записи в Instagram*. Она разместила видеоролик с рекомендациями об отеле ещё до принятия запрета на размещение рекламы в социальных сетях, принадлежащих признанной экстремистской организацией Meta. Информация была озвучена самой Тутушкиной в интервью РБК.

Ранее российское законодательство разрешило гражданам свободно размещать рекламные публикации на своей странице в соцсетях до определенного срока. Однако согласно новому закону, принятому Госдумой в марте текущего года и вступившего в силу с 1 сентября, любые формы продвижения товаров и услуг на ресурсах компаний, чья деятельность официально объявлена нежелательной, теперь являются нарушением.

Как рассказала блогер, она приехала в понравившийся отель и увидела, что он «полупустой». После этого Тутушкина решила записать видео и рассказать подписчикам об этом месте. «Мне стало, если честно, очень обидно за отель, потому что он в действительности хороший. Я им предложила записать рилс и рассказать об этом прекрасном месте. И, соответственно, чтобы пошли туда люди, попросила дать ссылку, благодаря чему будет цена ниже. Этот рилс набрал достаточно большие обороты, и некое третье лицо пожаловалось», — рассказала она.

Будучи несогласной с решением суда, Тутушкина намерена подать апелляционную жалобу, считая свою позицию обоснованной и справедливой.

Между тем, как отмечают эксперты, подобные нарушения встречаются повсеместно. Газета «Известия» сообщала, что многие российские блогеры, включая тех, чей охват составляет менее 200 тысяч подписчиков, продолжают игнорировать законодательные ограничения. Кто-то откровенно рекламирует продукцию и услуги, публикуя брендовые отметки, другие предпочитают маскироваться, создавая видимость личной рекомендации. Популярностью пользуются истории («Stories»), быстро исчезающие из ленты, что усложняет процесс контроля.

Юридическое сообщество рекомендует осторожнее подходить к вопросам маркетинга и стремиться искать альтернативные способы раскрутки продукции. Именно на это были направлены советы юристов на недавнем мероприятии Центра «Мой бизнес»: «Запрет рекламы в Instagram*. Как жить после 1 сентября 2025?»

* Принадлежит Meta – признана экстремистской организацией и запрещена в России.