Российские депутаты предлагают считать крипту общим имуществом супругов

В Государственную думу внесён законопроект, предусматривающий признание криптовалюты общим совместным имуществом супругов. Документ разработан депутатом Игорем Антропенко, членом Комитета Госдумы по промышленности и торговле. Соответствующий проект находится в распоряжении редакции РИА Новости.

Проект закона предлагает внести изменения в статью 34 и 36 Семейного кодекса РФ, установив правила обращения с цифровыми активами в рамках супружеских отношений. Согласно предлагаемым поправкам, криптовалюта, купленная супругом во время брака, должна считаться общей собственностью обоих партнёров. Если же цифровая валюта приобреталась до брака либо по безвозмездным сделкам, она останется личным имуществом владельца.

Антропенко подчеркнул важность внесения таких норм ввиду роста популярности цифровых активов среди россиян. Без должного юридического урегулирования правовой статус виртуальных денег остаётся неясным, что нарушает принцип равенства супругов и создаёт риски потери имущества при разводе.

Документ отправлен на рассмотрение правительству РФ и Центральному банку для подготовки официальных заключений.

Ранее общественники выступили с инициативой восстановить советскую норму закона, согласно которой граждане могли подвергнуться уголовной ответственности за нарушения правил валютных операций, включая проведение транзакций с криптовалютой. Как пояснил член комиссии по экспертизе законопроектов Евгений Машаров, эта мера необходима ввиду участившихся случаев использования цифровых валют для совершения противоправных действий, таких как финансирование зарубежных вооруженных сил.

Помимо этого, Машаров обратил внимание на проблему масштабного накопления гражданами значительных объемов денежных средств в виртуальной форме.Именно такая ситуация, по его убеждению, требует строгого контроля со стороны компетентных органов, которыми должна стать Федеральная служба безопасности (ФСБ).