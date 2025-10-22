Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 22 октября: 11 231,3604 руб/1 г золота и 135,4800/1 г серебра

ЦБ РФ с 22 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 11 231,3604 руб.
- 1 грамм серебра - 135,4800 руб.
- 1 грамм платины - 4 252,6099 руб.
- 1 грамм палладия - 3 881,2300 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 180,5797 р. (1,63%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 6,0300 р. (4,26%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 42,4100 р. (0,99%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 144,3701 р. (3,59%).