Новости

"Глобальное утепление"
«Лучше сразу сделать дом хорошо, чем переплачивать». Артур Халиулов о тонкостях утепления
«Нужен альтернативный источник тепла». Иван Конев о классических и народных способах утеплить дом
«Коробка без утеплителя – это еще не дом». Наталья Пуховская об оценке энергоэффективности
Все материалы сюжета

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 22 октября: 11 231,3604 руб/1 г золота и 135,4800/1 г серебра

ЦБ РФ с 22 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 11 231,3604 руб.
  • 1 грамм серебра - 135,4800 руб.
  • 1 грамм платины - 4 252,6099 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 881,2300 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 180,5797 р. (1,63%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 6,0300 р. (4,26%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 42,4100 р. (0,99%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 144,3701 р. (3,59%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес