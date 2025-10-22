Трамп дал себе два дня определиться, хочет ли он встретиться с Путиным: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Трамп дал себе пару дней определиться, хочет ли он встретиться с Путиным; расчеты в криптовалютах во внешней торговле хотят легализовать; требования по ЕГЭ по ряду предметов в 2026 году станут жестче; горнолыжный курорт в Иркутской области стал лучшим в России. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Два дня

Президент США Дональд Трамп дал себе и своей администрации два дня, чтобы определиться, состоится ли встреча с лидером России Владимиром Путиным. «Я не хочу тратить время впустую, так что посмотрим, что из этого выйдет... Я еще не принял решения», – заявил Трамп, добавив, что сообщит о дальнейших шагах через пару дней.

Требования жестче

Министерство науки и высшего образования РФ опубликовало проект приказа, устанавливающий предварительные минимальные баллы для поступления в подведомственные вузы на 2026–2027 учебный год. По ряду предметов минимальные баллы стали выше: по химии, биологии – с 39 до 40, по физике – с 39 до 41 балла, по информатике – с 44 до 46 баллов, по истории – с 35 до 40 баллов, по иностранному языку – с 30 до 40 баллов.

Легализация крипты

Минфин и Банк России договорились о необходимости легализации расчетов в криптовалютах в рамках внешнеэкономической деятельности. «Видим большое направление работы с крипторасчетами и криптовалютой. Оплата за импорт, оплата и вывод валюты из страны осуществляется с использованием крипторынка и крипторасчетов. Поэтому мы договорились с Центральным банком о необходимости упорядочения легализации этого рынка с усилением контрольных функций со стороны Центрального банка. Поэтому, мы считаем, что это направление должно быть легализовано», – заявил министр финансов Антон Силуанов.

Лучший в России

«Гора Соболиная», расположенная в городе Байкальске Иркутской области, стала лучшим семейным горнолыжным комплексом по версии SKI BUSINESS AWARDS-2025, получив премию. По мнению региональных властей, конкурентоспособным на рынке курорту позволяет быть устойчивый подход к развитию туристической инфраструктуры. Победа является признанием вклада представителей организации в развитие отрасли.

Объезд Шерагула

В ноябре 2025 года в Иркутской области начнется строительство объезда села Шерагул. Будет создана четырехполосная автомобильная дорога общей протяженностью 11,2 км с разворотными петлями, надземным пешеходным переходом, освещением и остановочными пунктами. Ее главным элементом станет путепровод над Транссибирской железной дорогой. Обход позволит вывести транзитный транспорт из села и избавить водителей от часовых ожиданий.