Почему Центральный банк России решит подождать с изменением ставки в октябре

Аналитики SberCIB заявили, что Центробанк России в октябре текущего года примет решение сохранить ключевую ставку неизменной, учитывая рост риска повышения инфляционных ожиданий. Но они уверены, что уже в декабре регулятором будет продолжено её постепенное снижение.

Последняя коррекция была проведена Банком России на заседании 12 сентября, когда ставка была уменьшена сразу на 1 процентный пункт — с 18% до 17%. Согласно оценкам аналитиков SberCIB, декабрьское заседание может стать началом нового этапа смягчения денежно-кредитной политики, поскольку станут ясны планы Минфина относительно объемов государственных заимствований. Эксперты рассчитывают, что в конце 2025 года уровень ставки составит около 16%, а в оптимистическом сценарии даже упадет до 15%, передаёт РБК.

SberCIB ожидает улучшения ситуации на рынке облигаций в ближайшие годы, предполагая, что к концу 2026-го доходы инвесторов по пятилетним и десятилетним государственным бумагам могут сократиться примерно до уровня 12–12,25% годовых.

Ранее стало известно, что с 21 октября Сбербанк повысил ставки по вкладам до 16–16,2%. По мнению экспертов, это свидетельствует, с одной стороны, об обострении конкуренции за «короткие» деньги на фоне высокой ключевой ставки и дефицита ликвидности в банковской системе, с другой стороны, это говорит о паузе в снижении ключевой ставки. Основания для ее снижения в целом имеются, но инфляция всё ещё держится выше целевого показателя, бюджетный импульс остаётся высоким, а внутренние цены на топливо продолжают устанавливать новые максимумы.

Напомним, Банк России в пятницу, 24 октября, примет решение по ключевой ставке. Пространство для снижения ключевой ставки по-прежнему остается, заявляла в октябре глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По словам зампреда Банка России Алексея Заботкина, решение регулятора будет соразмерным темпам замедления роста цен. При этом совету директоров придется учитывать предстоящее повышение НДС. Оно, как отмечают аналитики Центробанка, усложнит путь к целевому уровню инфляции в 4%.

На этом фоне опрошенные ЦБ экономисты считают, что ставка на ближайшие три месяца не опустится ниже 16,5%, сейчас она — 17%.