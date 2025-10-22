Трамп: решение о встрече с Путиным еще не принято

Американский президент Дональд Трамп заявил, что окончательное решение относительно встречи с президентом России Владимиром Путиным пока не принято. Он отметил, что объявление о решении может быть сделано в течение нескольких дней, передаёт РБК.

Трамп подчеркнул, что не считает саммит в Будапеште пустой тратой времени и не говорил ничего подобного. Встреча в Будапеште может стать второй после повторного вступления Трампа в должность президента США, после их предыдущей встречи 15 августа на Аляске.

После телефонных переговоров между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио появились сообщения о возможной отмене встречи, но глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал их фейком. В администрации Трампа сообщили, что разговор был продуктивным, и дополнительная встреча между госсекретарем и министром иностранных дел не требуется.

Спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев подчеркнул, что подготовка к встрече продолжается, несмотря на слухи.

Ранее источник CNN передал информацию о возможной задержке встречи Лаврова и Рубио, назначенной на октябрь текущего года. Представитель МИД Сергей Рябков уточнил, что никаких официальных соглашений о конкретной дате встречи пока не заключено. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова раскритиковала сообщения CNN и Reuters, назвав их инфобалаганом. По словам Захаровой, некоторые издания распространяют непроверенную информацию, создавая искусственное обсуждение несуществующих встреч.

На прошлой неделе Трамп провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным и личную встречу с Владимиром Зеленским. После разговора с Путиным Трамп анонсировал вторую встречу с ним в Будапеште, дата которой пока неизвестна.