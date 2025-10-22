Зарплатные предложения в Иркутской области растут быстрее, чем в среднем по Сибири

Зарплатные предложения в Иркутской области демонстрируют более высокие темпы роста по сравнению с общерегиональными показателями по Сибири. По данным hh.ru на сентябрь 2025 года, медианная предлагаемая заработная плата в регионе составила 78,4 тыс. рублей, увеличившись на 11% с начала года.

Наиболее высокие зарплатные предложения работодатели готовы платить специалистам в сфере сельского хозяйства и добычи сырья, где медианные значения превышают 193 тыс. рублей. Значительный рост в абсолютном выражении зафиксирован в направлениях «Производство, сервисное обслуживание» и «Строительство, недвижимость», где прирост составил более 22 тыс. рублей.

В то же время в некоторых профессиональных областях наблюдается снижение зарплатных предложений. Наибольшее падение зафиксировано в категориях «Высший и средний менеджмент» и «Стратегия, инвестиции, консалтинг».