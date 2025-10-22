Число дефолтов по ЦФА в 2026 году взлетит до рекордных показателей

Аналитическое агентство «Эксперт РА» сообщило, что число дефолтов на рынке цифровых финансовых активов (ЦФА) в 2026 году может достигнуть 25, что превышает показатели предыдущего периода в три раза, передаёт РБК.

Согласно данным обзора, проведённого операторами инвестиционных платформ (ОИС), до конца 2025 года возможно появление около десятка дефолтов, однако уже в следующем году ожидается значительное увеличение их количества до примерно 25 случаев.

Сам рынок ЦФА представляет собой механизм привлечения капитала компаниями через цифровую запись прав на активы в информационной системе. Этот инструмент позволяет привлекать финансирование как от частных лиц, так и от профессиональных инвесторов. Несмотря на простоту оформления и минимальные требования к раскрытию информации, данная форма займа несёт определённые риски.

Одной из главных угроз считается высокая кредитная нагрузка предприятий, вызванная высокими ставками кредитования. Другим фактором является преобладание коротких сроков размещения ЦФА, что лишает компании достаточного временного ресурса для реализации стратегии выхода из кризиса, если возникает проблема с обслуживанием долгов.

Наиболее уязвимы компании, не имеющие публичного статуса и кредитных рейтингов. Такие фирмы зачастую прибегают к выпуску ЦФА именно потому, что это единственный доступный способ быстрого привлечения средств на приемлемых условиях.

Первый случай дефолта произошёл летом 2025 года, когда сеть магазинов «Автосити» нарушила обязательства перед своими кредиторами и провела замену своего дефолтного выпуска на новый, предлагая менее выгодные условия. Впоследствии количество дефолтов выросло до восьми. Среди наиболее значительных примеров — ситуация с компанией «Форте Хоум ГмбХ», задержавшей выплату инвесторам 500 млн рублей.

Хотя общий объём рынка ЦФА оценён примерно в 800 млрд рублей, число зарегистрированных дефолтов пока незначительно и составляет лишь доли процента от общего объёма эмиссий. Между тем, если учитывать случаи потенциальных будущих нарушений условий платежей, соотношение резко меняется: среди эмитентов без рейтингов дефолтные выпуски составляют уже около 1,2%, а если включить выпуски компаний, ранее уже допустивших нарушения, доля может достигать 5,9%.

ЦБ, вероятно, отреагирует на ситуацию усилением контроля и введением новых ограничений для инвесторов, желающих вложиться в подобные инструменты, а также изменениями в правилах регистрации крупных публичных выпусков.

Ранее аналитики ВТБ спрогнозировали, что рынок ЦФА в России устремился к отметке в 2 триллиона рублей. Сейчас основной спрос дают средние и крупные корпоративные заемщики, а банк готовит тиражируемые решения для бизнеса и выводит инструменты ЦФА в розничные каналы.

– К росту подводят сразу несколько факторов. Корпоративному сектору нужен альтернативный канал заимствований, а инфраструктура и ИТ-платформы уже позволяют быстро размещать выпуски. За год ожидания по емкости рынка у ВТБ поднялись с 1–1,5 трлн до более чем 2 трлн рублей к 2026 году, чему способствует расширение продуктовой линейки, включая идею “кредитных” ЦФА для секьюритизации портфелей, и вывод продаж в брокерские и розничные каналы, – резюмируют аналитики.