Локализация автомобилей разрушит рынок такси?

Александр Аникин, возглавляющий сервис «Яндекс Такси», озвучил обеспокоенность последствиями планируемых поправок в законодательство, касающихся автомобильного парка служб такси начиная с 1 марта 2026 года. Если принятые меры вступят в силу в существующем виде, многим регионам придется столкнуться с острой нехваткой транспорта и ухудшением качества предоставляемых услуг, передаёт РБК.
Эксперт перечисляет следующие последствия принятия закона о локализации автомобилей для такси:
1. Ограниченный приток новых автомобилей
«Если применять его (перечень локализованных автомобилей. — ред.) буквально, многие города и тарифные классы останутся без притока новых автомобилей. Из 22 моделей существенная часть не проходит по соображениям цены, остается очень ограниченный выбор», — заявил Аникин. Он выразил надежду, что финальный список будет значительно шире, потому что он имеет огромное значение для будущего рынка.
2. Рост стоимости услуг такси: Сокращение предложений приведет к повышению тарифов, так как спрос на услуги такси сохраняется на высоком уровне.
3. Сложности планирования бизнеса таксопарков: Отсутствие четкого понимания состава списка легковых автомобилей создает трудности для таксопарков при формировании планов закупок и развития бизнеса.
4. Выход самозанятых водителей из отрасли: Водители на собственных автомобилях, не соответствующие новому законодательству, прекратят работу в такси, приводя к снижению доступности транспортных услуг.
«Такой водитель не станет менять свою машину ради подработки в такси по пятницам. Он просто уйдет из отрасли», — пояснил Аникин. Это может привести к сокращению числа таких водителей на 50% за два года, что особенно критично для малых городов, где их доля достигает 90%.
5. Потеря доверия предпринимателей: Высокая степень неопределенности ведет к замедлению инвестиций и снижению привлекательности бизнеса такси для предпринимателей.
«Есть большая проблема: их долгосрочное планирование сегодня сломано. Обычно крупный таксопарк знает, сколько и каких машин к нему придет в течение года. Сегодня это планирование на паузе. Нам, индустрии, будет очень тяжело, если финальный список объявят под конец февраля. Это на какое-то время создаст «яму», пока рынок не перестроится», — констатировал он, напомнив, что у индустрии уже был похожий опыт в 2023 году, когда остатки европейских машин закончились, а новые не появились.
Ранее организация «Общественный совет по развитию такси» обратилась к президенту Владимиру Путину с предложением отложить вступление в силу нового закона о локализации автомобилей такси для водителей-самозанятых до 1 марта 2031 года. Руководитель совета Ирина Зарипова пояснила, что такая мера позволит индивидуальным таксистам тщательнее подготовиться к выполнению новых требований и избежать резкого сокращения количества машин в официальном реестре. Зарипова подчеркнула, что без внесения соответствующих изменений порядка регистрации автомобилей около 217 тысяч авто окажутся вне легальной сферы перевозок. лет
Напомним, Минпромторг утвердил список моделей такси, соответствующих новым правилам локализации. В него включили 22 модели от шести российских брендов: Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич». Требования закона о локализации автомобилей станут обязательными с марта 2026 года. Машина должна будет соответствовать одному из требований: либо достигать уровня локализации, установленного для госзакупок (сейчас 3200 баллов), либо быть произведенной в рамках специнвестконтракта (СПИК), заключенного с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025-го. Возможен и допуск машины, выпущенной по более позднему СПИК, но это потребует отдельного решения правительства.